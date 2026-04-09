Blitz antidroga a Terme Vigliatore bloccato mentre cede una dose di hashish | arrestato 31enne

Durante un blitz antidroga a Terme Vigliatore, un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri mentre stava cedendo una dose di hashish. La persona è risultata già nota alle forze dell’ordine ed è stata fermata sul momento. L’arresto è stato effettuato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish ed è finito in manette un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è scattata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Spaccio di hashish, arrestato 31enne a Terme VigliatoreNella serata di ieri, a Terme Vigliatore, i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 31enne del luogo, già noto... Colto sul fatto mentre cede la dose di coca a due clienti, a casa spuntano anche 130 grammi di hashish: arrestatoNel corso dell'operazione i carabinieri, con l'aiuto anche dall’unità cinofila della Polizia Locale di Cesena, hanno esteso la perquisizione...