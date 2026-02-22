Derby a rischio | 650 tifosi scortati Pesaro sotto assedio per

Il derby tra Pesaro e Rimini si rischia di essere rinviato a causa di tensioni tra i tifosi. La polizia ha disposto la scorta di 650 supporter per evitare scontri e garantire la sicurezza tra le due squadre. La città si prepara a vivere un match molto atteso, con le autorità che hanno rafforzato i controlli negli accessi allo stadio. La partita potrebbe comunque essere sospesa se le condizioni di sicurezza peggiorano.

Derby infuocato: Pesaro sotto assedio, la sfida tra Vuelle e Rimini blindata. Pesaro si prepara ad accogliere uno dei momenti più attesi della stagione sportiva, il derby tra la Vuelle e la formazione di Rimini. L'evento, in programma per la serata di oggi, domenica 22 febbraio 2026, presso la Vitrifrigo Arena, ha richiesto l'implementazione di un imponente dispositivo di sicurezza, mirato a garantire l'ordine pubblico e prevenire qualsiasi forma di tensione tra le tifoserie. L'attenzione delle forze dell'ordine è massima, soprattutto considerando precedenti episodi che hanno coinvolti anche elementi estranei al contesto puramente sportivo.