Da oggi, a Firenze e in altre città toscane, i punti di intervento rapido (Pir) sono ufficialmente attivi dopo un anno di sperimentazione. Sono ventotto gli ambulatori diurni che sostituiscono il pronto soccorso per le piccole urgenze, offrendo così un’alternativa più rapida e accessibile. Le strutture sono distribuite sul territorio e sono aperte durante il giorno, permettendo di accedere senza code o attese prolungate.

Firenze, 9 aprile 2026 – Finito l’anno di test a Firenze, Prato, Pistoia e Vinci, adesso i Pir (punti di intervento rapido) diventano realtà. Una novità molto importante nel panorama sanitario dell’ Asl Toscana Centro. Cosa sono i Pir. I punti di intervento rapido sono stati testati per dodici mesi nelle case di comunità del Ceppo a Pistoia, di Prato Centro Est, di Vinci e delle Piagge a Firenze. Si tratta di strutture alle quali ci si può rivolgere per avere una risposta medica rapida per le " urgenze minori ", cioè quei codici che spesso finiscono per intasare i pronto soccorso degli ospedali, portando la diagnostica e le competenze cliniche direttamente nei quartieri e nei comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basta pronto soccorso per le piccole urgenze, aperti ventotto ambulatori diurni. Dove sono e come accedere

Pensato nel 2009 per gestire le piccole urgenze sanitarie dei cittadini e svuotare i pronto soccorso, il numero unico europeo resta un miraggio in metà ItaliaMentre l’Italia si avvicina alla scadenza cruciale del 2026 per la riorganizzazione della sanità territoriale, un pezzo fondamentale del puzzle...

Sassari, solo urgenze a causa di lavori al pronto soccorso: il caso in RegioneSassari è al centro di un acceso dibattito regionale per la gestione dei lavori al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

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A Pasquetta si sa, tutto è pronto, picnic perfetto, piano perfetto, amici tutti presenti (quasi un miracolo)… poi basta un attimo e spoiler: piove di nuovo. Qualsiasi sia il tuo piano, KONA c’è sempre. Buona #Pasquetta da #Hyundai. - facebook.com facebook