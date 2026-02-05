Aprivano per noia le auto e rubavano | in trappola la banda di via Fazioli

Due giovani sono finiti in manette dopo aver passato la notte a rubare nelle auto parcheggiate in via Fazioli. Avevano aperto le vetture per noia, forzando i finestrini e le portiere. Hanno portato via oggetti di poco valore da almeno quattro auto prima di essere scoperti e fermati dalla polizia.

Mossi dalla noia avevano passato la notte a forzare i finestrini e le portiere delle automobili parcheggiate in via Fazioli, portando via oggetti di poco valore da almeno quatto veicoli. Un bottino magro fatto di un paio di occhiali da sole, un carica batterie per cellulari, una power bank e un apparecchio telefonico radiomobile. La bravata ha portato a processo due dei tre autori dei furti accusati però solo di resistenza a pubblico ufficiale perché per gli oggetti prelevati i proprietari non hanno mai sporto denuncia. La banda dei tre era composta da tutti 20enni, un ungherese residente ad Ancona, un anconetano e un brasiliano che abita a Polverigi.

