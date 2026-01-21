Armi ed esplosivi in un bar albanese | finanzieri rintracciano latitante era in casa di una connazionale

Le forze dell'ordine hanno rintracciato un latitante in un'abitazione di Fasano, nel Salento. Ricercato dal 2022 a livello internazionale e con precedenti per armi ed esplosivi, l'uomo era in casa di una connazionale e si trovava con documenti falsi. L'intervento delle finanza ha permesso di scoprire la presenza dell'individuo, che da tempo si nascondeva nella regione.

FASANO – Secondo le indagini si aggirava da tempo nel Salento, con documenti falsi, ma era ricercato in ambito internazionale dal 2022: la guardia di finanza di Lecce lo scova a Fasano. Velaj Platin, 41enne di origini albanesi, destinatario di un mandato di cattura emesso il 10 marzo del 2022 dal.

