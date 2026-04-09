Augsburg-Hoffenheim venerdì 10 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Augsburg e Hoffenheim nel turno 29 di Bundesliga. L’Augsburg, allenato da Baum, cerca di risalire dopo alcune sconfitte recenti, mentre l’Hoffenheim di Ilzer affronta questa sfida con l’obiettivo di migliorare il suo rendimento. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si attendono pronostici e quote delle principali agenzie di scommesse.

Turno numero 29 di Bundesliga che si apre con l’Augsburg di Baum che testerà la crisi di risultati dell’Hoffenheim di Ilzer. I fuggerstaedter hanno pareggiato ad Amburgo in uno scontro diretto tra due squadre intenzionate a muovere la classifica senza farsi male, con un gol per parte e il divario sul terzultimo posto che rimane di 7 punti. I biancoblu invece sono crollati in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Augsburg-Hoffenheim (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Augsburg-Hoffenheim (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di Bundesliga che si apre con l’Augsburg di Baum che testerà la crisi di risultati dell’Hoffenheim di Ilzer. RB Lipsia-Hoffenheim (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiAnticipo del ventisettesimo turno di Bundesliga che vede il RB Lipsia di Werner affrontare l’Hoffenheim terza forza del torneo. Temi più discussi: Augsburg-Hoffenheim: probabili formazioni e streaming; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; FC Augsburg vs TSG Hoffenheim Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 10-04-2026; Die Top-Stats: Augsburg vs. Hoffenheim. Bundesliga 2025-2026: Augsburg-Hoffenheim, le probabili formazioniLa squadra ospite vuole uscire vittoriosa dalla gara per continuare a inseguire il sogno della Champions League per la prossima stagione. sportal.it Pronostico Augsburg-Hoffenheim: nessun KO contro questo allenatoreAugsburg-Hoffenheim è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it