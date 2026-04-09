Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20:30 si svolgerà la partita tra Augsburg e Hoffenheim, nel match valido per la 29ª giornata di Bundesliga. L'incontro vedrà le formazioni schierarsi in campo con obiettivi diversi: l'Augsburg, guidato dall’allenatore Baum, cercherà di migliorare la propria posizione in classifica, mentre l'Hoffenheim, sotto la guida di Ilzer, tenterà di uscire da un periodo difficile di risultati.

Turno numero 29 di Bundesliga che si apre con l’Augsburg di Baum che testerà la crisi di risultati dell’Hoffenheim di Ilzer. I fuggerstaedter hanno pareggiato ad Amburgo in uno scontro diretto tra due squadre intenzionate a muovere la classifica senza farsi male, con un gol per parte e il divario sul terzultimo posto che rimane di 7 punti. I biancoblu invece sono crollati in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Augsburg-Hoffenheim (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

RB Lipsia-Hoffenheim (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiAnticipo del ventisettesimo turno di Bundesliga che vede il RB Lipsia di Werner affrontare l’Hoffenheim terza forza del torneo.

RB Lipsia-Hoffenheim (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiAnticipo del ventisettesimo turno di Bundesliga che vede il RB Lipsia di Werner affrontare l’Hoffenheim terza forza del torneo.

Argomenti più discussi: Tabellino partita Hoffenheim vs Augsburg; Die Top-Stats: Augsburg vs. Hoffenheim; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Union Berlino vs Augusta risultati, statistiche H2H | Calcio.

Pronostico Augsburg-Hoffenheim: nessun KO contro questo allenatoreAugsburg-Hoffenheim è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it