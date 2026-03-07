Atalanta-Udinese 2-2 Scamacca salva la Dea

Alla New Balance Arena si è conclusa con un pareggio 2-2 la partita tra Atalanta e Udinese, valida per la 28a giornata di Serie A. Scamacca ha segnato il gol che ha permesso alla squadra di casa di ottenere un punto. La partita ha visto entrambe le squadre segnare due volte, mantenendo alta la tensione fino alla fine.

Alla New Balance Arena, pareggio 2-2 tra Atalanta e Udinese, match valido per la 28a giornata di Serie A. Doppio vantaggio dei friulani grazie alle reti di Kristensen al 40? e Davis al 55? ma una doppietta in quattro minuti di Scamacca (al 75? e al 79?) spezza i sogni di gloria della squadra di Runjaic. Il pari mantiene la Dea al settimo posto, a quota 46 punti mentre l'Udinese resta decimo a 36. La doppietta di Scamacca rimonta l'Udinese, pareggio finale a Bergamo? #AtalantaUdinese pic.twitter.comJZeUcRUyOA — Lega Serie A (@SerieA) March 7, 2026 Atalanta-Udinese: il tabellino. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (dal 12' st Zalewski), Hien, Kolasinac (dal 43' st Djimsiti); Bellanova (dal 12' st Zappacosta), Musah (dal 1'st De Roon), Pasalic (cap. La squadra ospite sblocca il match in chiusura al 1° tocco nell'area di rigore avversaria: angolo di Zaniolo e colpo di testa vincente di Kristensen. A inizio ripresa arriva il raddoppio di Davis, poi si sveglia Scamacca.