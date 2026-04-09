Asilo nido investimento per il futuro dall’opposizione narrazione distorta e stucchevole

Il coordinamento provinciale di Terni e quello comunale di San Gemini di Fratelli d’Italia hanno diffuso una nota in risposta a un intervento dei consiglieri di opposizione, che aveva riguardato questioni relative all’asilo nido e all’installazione di un nuovo autovelox. La replica si inserisce nel dibattito pubblico locale senza fare riferimenti diretti ai contenuti specifici dell’intervento oppositore.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del coordinamento provinciale di Terni e comunale di San Gemini di Fratelli d’Italia in risposta a un intervento dei consiglieri comunali di opposizione Luca Ferrotti, Diego Diomedi, Fabio Laurucci e Francesca Cancellieri su asilo nido e nuovo autovelox. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Morra De Sanctis, opposizione chiede l’annullamento del bando per il nuovo asilo nidoMORRA DE SANCTIS (AV) – A pochi giorni dalla scadenza del bando per l’affidamento dei servizi tecnici destinati alla costruzione di un nuovo asilo... Temi più discussi: Asilo nido investimento per il futuro, dall’opposizione narrazione distorta e stucchevole; Come aprire un asilo nido? La guida completa 2026; Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euro. Stanziati ulteriori 30 milioni di euro; In Italia c’è posto per i bambini? La situazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia. Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. orizzontescuola.it Nido Eurosia, completati i lavori interni: apertura per metà settembreQuesta mattina l’assessore ai Lavori pubblici De Vanna, e l’assessora ai Servizi educativi Bonetti, hanno effettuato un sopralluogo ... gazzettadiparma.it asilo nido, scuole materne, centro giochi o Legge 104 Riservato agli con figli a carico iscritti in Cassa Edile Modena. Per la domanda chiama Fillea Cgil Tel. 059.326111 oppure Gaetano tel. 342.7682084, Marinella tel. 329.5932 - facebook.com facebook Un nuovo Asilo nido in uno dei quartieri più giovani e popolosi della Città. x.com