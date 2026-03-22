Torture sparizioni furto di bambini | la dittatura di Videla nata 50 anni fa fu terrorismo di Stato

Cinquant’anni fa, in Argentina, iniziò il regime di Videla caratterizzato da torture, sparizioni forzate e il furto di bambini. La dittatura di allora è passata alla storia come un periodo di repressione di Stato. Oggi, il paese continua a confrontarsi con quegli eventi, ricordando una fase terribile che ha segnato profondamente la sua storia recente.

Cinquant’anni dopo la notte più buia, l’Argentina continua a fare i conti col proprio passato Ci sono date che non appartengono soltanto al calendario. Date che, anche dopo mezzo secolo, continuano ad attraversare la storia di un Paese come una frattura aperta. Il 24 marzo 1976 è una di queste. Quella notte, quando le Forze Armate rovesciarono il governo costituzionale di Isabel Perón, iniziò quella che molti argentini ricordano come la notte più lunga della loro storia. Non una notte fatta di ore, ma di anni: anni di terrore, sparizioni forzate, silenzi imposti e ferite che ancora oggi non si sono completamente rimarginate. Il golpe non fu... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torture, sparizioni, furto di bambini: la dittatura di Videla, nata 50 anni fa, fu terrorismo di Stato Articoli correlati Tumori, 50 anni di Oncologia medica: nata da ‘incidente di percorso’ durante la II Guerra mondiale(Adnkronos) – L'Oncologia medica arriva al giro di boa dei 50 anni e se oggi il cancro non è più solo una questione di 'tagliare il male'. Da Bari a Milano: 50 anni di chemioterapia nataIl 13 marzo 2026 segna un traguardo storico per la lotta contro il cancro, celebrando mezzo secolo di oncologia medica.