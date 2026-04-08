Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 13 al 17 aprile, Rossella e Nunzio si trovano a dover cercare una nuova casa a causa dell’inagibilità del seminterrato. La situazione li porta a esplorare diverse opzioni di sistemazione, creando tensione e aspettativa tra i personaggi coinvolti. La vicenda si sviluppa nel corso della settimana, con i protagonisti impegnati a risolvere il problema abitativo.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile. L’inagibilità del seminterrato costringe Rossella e Nunzio a cercare una nuova sistemazione. Davanti al tentativo di Greta di spiegare la crisi vissuta con Eduardo e l’arrivo di un altro uomo nella sua vita, Cristina reagisce con un’esplosione di rabbia e dolore contro la madre. Sarà Ferri a riportarla alla calma, ma imponendo le sue condizioni, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Nel frattempo, Angelo, mortificato per non averlo liquidato dopo l’ultimo colpo con la banda, compie un gesto inaspettato che lascia Eduardo spiazzato. Dopo il sopralluogo del tecnico sui danni causati dalla pioggia, Nunzio e Rossella stanno per ricevere una notizia tutt’altro che positiva. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 17 aprile: Rossella e Nunzio cercano casa

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