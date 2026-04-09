L’Associazione nazionale magistrati ha espresso la propria disponibilità a confrontarsi con il governo sui temi dell’efficienza della giustizia. In particolare, è stata sottolineata l’esigenza di ridurre i tempi dei processi, considerati un problema centrale per i cittadini. La discussione mira a trovare soluzioni concrete per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, senza entrare nel dettaglio di proposte specifiche.

"Rispetto ai problemi della giustizia ribadiamo la nostra disponibilità a un confronto nel merito sui temi dell' efficienza, in modo tale da risolvere i problemi reali dei cittadini, primo tra tutti l'eccessiva lunghezza dei procedimenti. Come detto dal primo momento". Così all'ANSA il presidente dell'Anm, Giuseppe Tango, in merito alle dichiarazioni della premier Meloni in Parlamento. Serve innanzitutto un intervento rapido su due emergenze - aggiunge - ufficio per il processo e gip collegiale". "I magistrati - ha poi aggiunto Tango- che intervengono sull'immigrazione lo fanno applicando le norme nazionali e sovranazionali, come ha confermato la Corte di giustizia europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anm a Meloni, 'lavoriamo insieme contro eccessiva lunghezza processi'

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