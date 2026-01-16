Meloni in Giappone per incontro con premier Takaichi e i selfie in stile Manga | Lavoriamo insieme per garantire un Indo-Pacifico libero

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Tokyo per incontri ufficiali con il premier Takaichi, sottolineando l'importanza della collaborazione tra Italia e Giappone. Durante l'incontro, Meloni ha evidenziato l'impegno condiviso per un Indo-Pacifico libero e stabile, rafforzando le relazioni bilaterali. La visita si inserisce in un percorso di dialogo e cooperazione strategica tra i due paesi, volto a consolidare l'amicizia e gli interessi comuni.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l'incontro con il premier Takaichi, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Giappone: "Crediamo molto in questa alleanza, crediamo molto in questa amicizia" Giorgia Meloni è arrivata a Tokyo per incontrare la premier Sanae Takaichi, rilanciando il partenariato strategico tra Italia e Giappone e condividendo anche momenti informali - come i selfie in stile manga e lo scambio di regali - mentre le due leader ribadiscono "lavoriamo insieme per garantire un Indo-Pacifico libero". Nel corso del bilaterale al Kantei, Meloni ha sottolineato l’importanza della relazione con Tokyo ricordando che si tratta della sua terza visita in Giappone in tre anni di governo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni in Giappone per incontro con premier Takaichi e i selfie in stile Manga: “Lavoriamo insieme per garantire un Indo-Pacifico libero” Leggi anche: Meloni in Giappone incontra Takaichi fra compleanno, dazi, armi nucleari di Kim Jong-un e selfie in stile manga Leggi anche: Meloni-Takaichi, regalo e selfie in stile manga Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Giorgia Meloni in Giappone, domani incontra Takaichi: Difendiamo diritto internazionale; Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: Stessa visione sulle sfide globali; Chip, idrogeno e caccia militari: la missione di Meloni in Asia in cerca di investimenti. Quanto valgono le relazioni con Giappone e Corea del Sud; Tokyo: l'arrivo di Giorgia Meloni (e figlia) per l'incontro con la premier Takaichi. Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: "Crediamo molto in questa alleanza, in questa amicizia" - E sottolinea: "Noi prime donne premier", poi cita parola 'ganbaru' La premier Giorgia Meloni, accompagnata dalla delegazi ... adnkronos.com

