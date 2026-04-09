ambulatori per le piccole urgenze gli indirizzi dei trenta nuovi pir

Dopo un anno di sperimentazione, trenta nuovi centri di pronto intervento regionale sono stati attivati nell’area dell’Asl Toscana Centro. Questi spazi, chiamati Pir, sono dotati di apparecchiature per la diagnostica di primo livello e rappresentano un'aggiunta agli ambulatori tradizionali, con l’obiettivo di gestire le piccole urgenze in modo più rapido ed efficiente. Gli indirizzi dei nuovi punti sono stati resi noti nelle scorse ore.

Firenze, 9 aprile 2026 – I Pir, non semplici ambulatori, ma centri dotati di tecnologie per la diagnostica di primo livello, dopo un anno di sperimentazione diventano effettivi in tutta la zona dell’Asl Toscana Centro. https:www.lanazione.iteconomiamigliori-aziende-dove-lavorare-toscana-i3bb5c5u Nelle province di Firenze, Pistoia e Prato ci sono trenta Pir (Punti di intervento rapido) dove si possono effettuare elettrocardiogrammi con tele-refertazione, ecografie, esami del sangue rapidi (Poct) e piccoli interventi come suture o medicazioni complesse. È la risposta a chi ha bisogno di un controllo per un dolore addominale improvviso, una reazione allergica lieve, un trauma minore o una crisi ipertensiva, senza doversi recare al pronto soccorso dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Basta pronto soccorso per le piccole urgenze, aperti ventotto ambulatori diurni. Dove sono e come accedereFirenze, 9 aprile 2026 – Finito l’anno di test a Firenze, Prato, Pistoia e Vinci, adesso i Pir (punti di intervento rapido) diventano realtà.

Pensato nel 2009 per gestire le piccole urgenze sanitarie dei cittadini e svuotare i pronto soccorso, il numero unico europeo resta un miraggio in metà ItaliaMentre l’Italia si avvicina alla scadenza cruciale del 2026 per la riorganizzazione della sanità territoriale, un pezzo fondamentale del puzzle...

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Ambulatori per le piccole urgenze, gli indirizzi dei trenta nuovi PirNei punti di intervento rapido analisi veloci, suture, medicazioni, ma anche ecografie ed ecg. Per accedere bisogna chiamare il 116117 oppure rivolgersi al proprio medico o pediatra, ma ci si può anch ... lanazione.it

Basta pronto soccorso per le piccole urgenze, aperti ventotto ambulatori diurni. Dove sono e come accedereDa piccole suture e medicazioni fino a ecografie ed elettrocardiogrammi. Dopo un anno di test, dal primo aprile sono in funzione i Pir (punti di intervento rapido) nelle province di Firenze, Pistoia e ... lanazione.it

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