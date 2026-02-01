Redivivo Alvarez e il Monza passa a Padova in rimonta In gol anche Colpani

Monza, 1 febbraio 2026 - Nel giorno dell'esordio di Cutrone sbuca all'improvviso il redivivo Alvarez. A regalare tre fondamentali punti al Monza è uno degli acquisti di punta del mercato estivo e non di gennaio. L'uruguaiano, partito fortissimo in autunno ma poi debilitato da un lungo infortunio, torna al gol dopo tre mesi e decide la sfida dell'Euganeo con un gran colpo di testa. I brianzoli si impongono 2-1 in rimonta sul campo del Padova, al termine di una partita durissima sotto l'aspetto dell'intensità, a tratti sofferta ma nel complesso ben interpretata. E ora il Frosinone, scivolato sabato al secondo posto (che vale la promozione diretta in Serie A), torna a distare appena due punti.

