Nayt partecipa a Sanremo 2026 e spiega che il rap rappresenta una fotografia sincera della società, includendo anche momenti di introspezione. Durante un'intervista, ha raccontato di frequentare la terapia e di leggere molto, perché gli serve riflettere su se stesso. Prima di tutto, il suo obiettivo è parlare di come si cerca di stare insieme agli altri. La sua canzone in gara affronta temi legati all’identità personale e collettiva nel mondo di oggi.

Negli anni è stato spesso associato al rap «conscious», una forma di scrittura che privilegia introspezione, riflessione sociale e conflitto interiore rispetto all'immaginario più spettacolare del genere. Come si pone rispetto al fatto di portare a Sanremo un tipo di rap meno conosciuto dal pubblico generalista, lontano dal cliché del rapper fatto di ostentazione e provocazione? «Sento più il desiderio di comunicare che categorizzare. Il rap è uno specchio molto più fedele della società di quanto si pensi: dentro puoi trovare la volgarità, l'introspezione, la superficialità, la profondità. Non mi interessa scendere su un piano di comunicazione semplificato o costruito su un'immagine. Nayt a Sanremo 2026: «Il rap è uno specchio più fedele della società, dentro c'è anche introspezione. Vado in terapia, mi interessa leggere, riflettere. Prima che parla del tentativo di stare insieme agli altri» Sanremo 2026, Nayt canta Prima che. Testo e di cosa parla la canzone La scena del Festival di Sanremo 2026 si anima con la presenza di Nayt, il rapper che porta sul palco la sua canzone "Prima che". Chiello: «Vado a Sanremo perché mi annoiavo. La competizione non mi interessa, spero di arrivare ultimo. Morgan? Lo stimo come artista» Chiello torna sul palco dell'Ariston con il brano "Ti penso sempre" e un nuovo disco in uscita, "Agonia". Nayt a Sanremo: Racconto i rapporti umani senza filtriGià conosciuto per album come Raptus e per collaborazioni con alcuni tra i principali esponenti della scena hip hop nazionale, Nayt ha conquistato in poco tempo una notorietà crescente. Con nayt a Sanremo la profondità dei rapporti umani senza sovrastruttureIl termine rapper gli sta decisamente stretto addosso perché nayt, nome d'arte di William Mezzanotte, che per la prima volta si presenta in gara alla 76/a edizione di Sanremo con il brano 'Prima che' Nayt arriva a Festival di Sanremo 2026 senza compromessi: un brano senza ritornello, scritto di getto, che punta tutto sul contenuto e sull'identità. «Sono folle No, sono me stesso» E in questa frase c'è tutto il suo Sanremo. Prima che non è un pezzo "furb