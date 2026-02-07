Pep Guardiola rompe il tabù e parla di politica. Durante una conferenza stampa, l’allenatore del Manchester City ha affrontato temi sociali e diritti umani, lasciando chiaramente intendere che anche nel mondo dello sport ci sono questioni che non si possono ignorare. Un gesto raro, che fa discutere.

Come racconta The Athletic, tutto nasce dalle parole pronunciate da Pep Guardiola in conferenza stampa, quando l’allenatore del Manchester City ha affrontato apertamente temi politici e sociali estranei al calcio giocato. Un intervento che ha sorpreso i presenti e ha riportato al centro una questione ricorrente nel calcio contemporaneo: perché allenatori e dirigenti parlano così raramente di politica e quali rischi affrontano quando decidono di farlo. A partire dal caso Guardiola, il quotidiano ricostruisce il confine – spesso fragile – tra libertà di espressione, responsabilità pubblica e pressioni economiche e istituzionali che gravano su chi rappresenta club e marchi globali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È raro che chi fa sport parli di politica, Guardiola l’ha fatto lavorando per un club interrogato sui diritti umani

Pep Guardiola, simbolo di stile e perfezionismo, si distingue anche per le sue scelte di prestigio.

Mario Draghi torna a parlare di politica, ma questa volta si concentra sulla mancanza di un esercito europeo.

L'ammirazione di Guardiola per l'Inter di Inzaghi

Da Athletic. "Guardiola in passato ha parlato di indipendenza dalla Spagna per la sua regione natale, la Catalogna. Jürgen Klopp, quando era allenatore del Liverpool, ha criticato Nigel Farage, Boris Johnson e Donald Trump"