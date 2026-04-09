Nel primo trimestre del 2026, il mercato degli affitti a Milano segna un nuovo aumento dei prezzi. Contestualmente, alcune zone dell’hinterland vedono una diminuzione della distanza rispetto al centro città, rendendo più accessibili alcune aree periferiche. Una classifica di quartieri e Comuni rivela quali zone sono più richieste e come si distribuiscono le variazioni nei canoni di locazione. I dati sono stati raccolti da fonti ufficiali e analizzati nelle ultime settimane.

Nel primo trimestre del 2026 il mercato degli affitti a Milano registra un nuovo incremento. Secondo l'ultimo report dell'Ufficio Studi di idealista, uno dei principali portali immobiliari in Italia, il canone medio si attesta a 23,3 euro al metro quadro, in crescita del 2,4% rispetto al trimestre precedente. Analoga variazione si osserva a livello provinciale, dove i canoni aumentano del 2,4%, raggiungendo i 22,3 eurom. Su base annua, tuttavia, si rileva una lieve flessione: -1,2% per il Comune di Milano e -1,4% per la provincia. Il dato più significativo riguarda il differenziale tra citta' e hinterland, ormai ridotto a un solo euro al metro quadro, a conferma di un mercato delle locazioni sempre più esteso e omogeneo su scala metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Affitti in aumento a Milano e l’hinterland riduce la distanza: la classifica dei quartieri e dei Comuni

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hai visto cos’hanno fatto con gli affitti brevi a questi chiedi un’inversione di tendenza chissà se sono capaci di capire, decisi come sono nella difesa delle varie corporazioni (balneari, tassisti, albergatori….) x.com