RAI INCORONA DE MARTINO | AFFARI TUOI LEADER ACCESS CON UN VERO SHOWMAN

La Rai ha deciso di premiare Stefano De Martino, chiamandolo il vero showman e confermando il suo ruolo centrale nello spettacolo italiano. La rete pubblica ha anche annunciato che Affari Tuoi si conferma il programma più seguito nell’access prime time, attirando ogni sera milioni di spettatori. La scelta di puntare su De Martino e sulla trasmissione arriva dopo un lungo ascolto dei dati di audience e delle preferenze del pubblico.

La Rai con una nota ufficiale dei vertici incorona Stefano De Martino come principe della Tv di Stato e Affari Tuoi come programma leader dell’access degli italiani. Lo spin off di prima serata “Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte” si è aggiudicato la palma di vincitore della serata con il 23,4% di share e 4 milioni 231 mila telespettatori. Alle 21.31 il picco di telespettatori con circa 5 milioni (4 milioni 958 mila) mentre quello di share è stato registrato alle 23.21 con 28,9% di share. “Affari Tuoi è un formato in costante aggiornamento, dove lavoriamo ogni giorno al’inserimento di novità che arricchiscano il prodotto senza snaturarlo e lasciando inalterati i meccanismi tensivi del quiz – dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Di Liberatore, direttore del programma Affari Tuoi, ha celebrato il record di ascolti raggiunto grazie alla partecipazione di Stefano De Martino, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con le sue doti di showman.

