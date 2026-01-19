Star Wars Rian Johnson replica in modo ironico ai commenti sul suo ' addio' alla saga

Il regista del film Gli ultimi jedi ha risposto sui social media alle dichiarazioni riguardanti il progetto di una nuova trilogia che è stato abbandonato. Il regista Rian Johnson ha commentato online alcune recenti notizie che sostenevano che i commenti negativi ricevuti dal film Star Wars: Gli ultimi jedi lo abbiano impaurito al punto da decidere di non proseguire la sua esperienza nella saga creata da George Lucas. A parlare di quanto accaduto al filmmaker è stata Kathleen Kennedy, ex presidente di Lucasfilm, in una recente intervista in cui parlava anche di quanto accaduto dopo l'uscita nelle sale nel 2017 del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Star Wars, la Kennedy riapre il caso Rian Johnson: “Scosso dall’odio online”. La replica è virale

Kathleen Kennedy ha recentemente riaperto il dibattito sulla gestione di Star Wars, commentando l’odio online che ha caratterizzato il periodo. La sua intervista di commiato ha attirato l’attenzione, riaccendendo discussioni sulla direzione della saga e sulle controversie legate alle scelte di Rian Johnson. Questo episodio riflette le tensioni e le dinamiche che hanno segnato l’ultimo decennio dell’universo Star Wars, suscitando interesse tra i fan e gli appassionati.

LOL, zero spaventato, mi dispiace". Rian Johnson non ci ha pensato due volte a rispondere alle recenti dichiarazioni di Kathleen Kennedy, che in un’intervista aveva suggerito che il regista fosse rimasto turbato dalle critiche arrivate dopo l’uscita di Star Wars: - facebook.com facebook

