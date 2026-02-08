Bologna omaggia Emilia Felicani | cento anni alla maestra che ha segnato generazioni di studenti

Bologna si ferma a rendere omaggio a Emilia Felicani, la maestra che ha insegnato a generazioni di studenti. Ieri, ha spento 100 candeline, e la città le ha dedicato un breve corteo di ricordi e riconoscimenti. Una vita passata a insegnare, senza mai cercare il clamore, ma lasciando un segno profondo nelle vite di chi ha incontrato in aula.

Bologna, 8 febbraio 2026 – Emilia Felicani, una figura silenziosa eppure fondamentale nella formazione di intere generazioni di bolognesi, ha compiuto ieri cento anni. Un traguardo straordinario, celebrato ieri nella chiesa di San Vincenzo de’ Paoli da ex alunni, vicini di quartiere e dalla figlia Patrizia, che hanno voluto rendere omaggio a una maestra che ha segnato la vita di molti. La signora Felicani, nata nel 1926, ha dedicato la sua esistenza all’insegnamento, accompagnando bambini e bambine nei primi, cruciali passi del loro percorso scolastico. La notizia del suo compleanno, giunta a molti attraverso il passaparola e poi amplificata dai canali digitali, ha risvegliato ricordi sopiti e un sentimento di gratitudine collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bologna CentoAnni I cento anni della maestra. Emilia Felicani La maestra Emilia Felicani ha spento 100 candeline. "Una maestra che ha segnato un’epoca" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bologna CentoAnni I cento anni della maestra. Emilia FelicaniHo conosciuto la signora Emilia Felicani in Preti, classe 1926, come maestra Preti, e solo per cinque anni della ... ilrestodelcarlino.it La scheda, le statistiche e le curiosità del direttore di gara di Teramo designato per la trasferta emiliana delle Vespe #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #reggiana #ermannofeliciani facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.