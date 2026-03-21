Su RaiPlay è disponibile, gratuitamente on demand, Milano calibro 9, di Fernando Di Leo, primo capitolo della sua trilogia del milieu (gli altri sono La mala ordina e Il boss) ed esempio del conflitto politico e morale che contrappone, da sempre, destra e sinistra, nel clima ideologico dell'Italia dei primi anni 70. Più che la resa dei conti nel cuore della mala milanese, la vera contrapposizione, nel film del 1972, è nel commissariato, tra il commissario, di «destra», interpretato da Frank Wolff (nella foto), e il vicecommissario Mercuri, di «sinistra», cui dà volto Luigi Pistilli. A quest'ultimo vengono affidate battute del tipo «Facciamoci dare quelli che cacciano chi non ha una casa, quelli che picchiano gli studenti, che disperdono gli operai, per questa roba agenti ce ne sono» o «Noi finora siamo sempre stati al servizio dei ricchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le idee di "Milano Calibro 9"

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