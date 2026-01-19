Le previsioni meteo per la Toscana indicano un cambiamento nelle condizioni climatiche, con l’arrivo di piogge e un calo delle temperature. Dopo una settimana caratterizzata da clima più mite, le stime del consorzio Lamma segnalano un ritorno al freddo, sebbene le temperature rimangano leggermente sopra la media stagionale. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione nella regione.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Dopo la scorsa settimana particolarmente mite, è tornato il freddo. Ma in realtà, evidenziano dal consorzio Lamma, registriamo temperature ancora un pochino sopra la media del periodo. “E’ casomai la presenza del vento a farci avvertire le temperature un pochino più basse”, specificano. Meteo lunedì 19 gennaio. Oggi, lunedì 19 gennaio, il cielo si presenta nuvoloso, con addensamenti più consistenti lungo le zone appenniniche, in particolare sull’alto Mugello, e sull’arcipelago. Qui saranno possibili deboli precipitazioni, mentre le nevicate interesseranno inizialmente le quote superiori ai 1000-1100 metri, in calo nel corso del pomeriggio fino a 600-800 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo Toscana, la pausa mite sta per finire. Piogge (e freddo) all’orizzonte: cosa dicono le previsioni

Leggi anche: Previsioni meteo: dall’autunno mite alle piogge di metà novembre

Meteo Toscana, le previsioni del weekend. Cielo grigio ma stabile, nebbie insistenti e clima mite in montagna

Le previsioni meteo per il weekend in Toscana indicano un tempo stabile, caratterizzato da cielo grigio, nebbie persistenti e temperature miti in montagna. L'anticiclone presente sulla regione garantisce condizioni di stabilità atmosferica, mantenendo lontane le perturbazioni e favorendo la formazione di nubi basse e foschie diffuse.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Meteo in Toscana, pausa mite addio? Dal “cut-off” alla quota neve: perché siamo di fronte a una situazione «impensabile» negli ultimi anni - Le previsioni meteo rimangono al centro del dibattito anche in Toscana, specialmente in queste ultime settimane. msn.com