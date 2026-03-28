Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke | la sfida di Marco Mestriner alla globalizzazione di sinistra

Un nuovo libro analizza il rafforzamento dell’Occidente e il declino di alcune ideologie associate al movimento woke. L’autore si concentra sulla critica alla globalizzazione di sinistra, evidenziando come i valori occidentali siano stati messi in discussione. Il testo si propone di esplorare le dinamiche tra identità culturale e trasformazioni politiche in un contesto internazionale.

Il ritorno dell’Occidente, il libro di Marco Mestriner, mette a nudo l’identità woke che caratterizza il mondo della sinistra globale. Il saggio si pone come una riflessione critica sulla crisi d’identità dell’Europa e del mondo occidentale, proponendo una via per la “rinascita e sta riscuotendo grande successo editoriale. Dire no al conformismo di sinistra. Nel libro, Mestriner esamina quello che definisce il “declino del woke”, interpretandolo come una fase di superamento di certe derive ideologiche a favore di un ritorno al realismo e alla tradizione. Il successo si riflette principalmente nell’ampia risonanza ottenuta all’interno del dibattito culturale conservatore e nelle numerose presentazioni istituzionali seguite alla sua pubblicazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke: la sfida di Marco Mestriner alla globalizzazione di sinistra Articoli correlati Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke: la sfida di Marco Mestrinier alla globalizzazione di sinistraIl ritorno dell’Occidente, il libro di Marco Mestriner, mette a nudo l’identità woke che caratterizza il mondo della sinistra globale. "Occidente contro Occidente", al PalabancaEventi presentazione del libro di Luigi Marco BassaniL’anteprima al Festival della cultura della libertà "Corrado Sforza Fogliani" di quest’anno sarà dedicata alla presentazione del volume "Occidente...