Le prime indiscrezioni sulla futura serie Xiaomi 18 indicano un focus particolare sulla fotografia, con il modello 18 Pro che potrebbe integrare un sensore da 200 MP sviluppato da SmartSens e una tecnologia HDR avanzata. Le informazioni trapelate suggeriscono che il dispositivo potrebbe portare innovazioni tecniche significative rispetto ai modelli precedenti, con un’attenzione particolare alle capacità fotografiche. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte dell’azienda.

I primi leak sulla futura serie Xiaomi 18 iniziano a delineare uno scenario molto ambizioso. In particolare, Xiaomi 18 Pro potrebbe introdurre soluzioni tecniche inedite, soprattutto sul fronte fotografico, segnando un’evoluzione importante nella strategia del brand. Secondo le indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla filiera produttiva cinese, Xiaomi starebbe puntando sempre più su partner locali, riducendo la dipendenza da fornitori storici come Sony e OmniVision. Al centro di questa svolta ci sarebbero i sensori SmartSens, attualmente in fase di test sui prototipi. Una scelta che evidenzia la volontà dell’azienda di sviluppare componenti sempre più ottimizzati e integrati con il proprio ecosistema hardware. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Xiaomi 18 Pro punta su un sensore SmartSens da 200 MP con HDR avanzato

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