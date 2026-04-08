Un nuovo servizio di sicurezza è stato annunciato da un operatore di telecomunicazioni, che ha presentato WindTre Casa e Negozio Protetti by Protecta. La soluzione è pensata per garantire la protezione di abitazioni e attività commerciali, integrando sistemi di sicurezza e monitoraggio. La proposta si rivolge a clienti residenziali e commerciali, con l’obiettivo di offrire una copertura più completa contro possibili rischi e intrusioni.

ROMA – WindTre arricchisce la propria offerta dedicata alla smart home e alla protezione delle persone e delle attività commerciali con WindTre Casa e Negozio Protetti by Protecta. Un sistema di sicurezza intelligente offerto in partnership con Protecta Group, realtà leader nei sistemi professionali di sicurezza. Questa soluzione è stata pensata per rispondere alla crescente esigenza di sicurezza nelle abitazioni e nelle attività commerciali, in un mercato in forte espansione e segnato dal costante aumento dei furti e dei tentativi di effrazione. “Con Casa e Negozio Protetti, WINDTRE aggiunge un ulteriore tassello alla strategia multiservizi, mettendo al centro il cliente nella sua dimensione quotidiana e nelle esigenze legate alla casa o alla sua attività commerciale”, dichiara Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - WindTre Casa e Negozio Protetti by Protecta: la soluzione per la sicurezza delle persone e delle attività commerciali

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