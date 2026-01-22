Confcommercio celebra l' 80esimo compleanno | Siamo la casa delle imprese e delle persone

Confcommercio Forlì-Cesena ha recentemente festeggiato il suo 80º anniversario presso il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico. Un traguardo importante che sottolinea il ruolo di questa associazione come punto di riferimento per le imprese e le persone del territorio. L'evento ha rappresentato un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide future nel sostegno allo sviluppo economico locale.

Impegno e sinergia per lo sviluppo delle imprese sportive: l'agenda 2026 di ConfcommercioL'agenda 2026 di Confcommercio si propone di sostenere lo sviluppo delle imprese sportive attraverso iniziative mirate e collaborazione con attività e associazioni del territorio.

