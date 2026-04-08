Virale sui social e protagonista dello street style la giacca con alamari torna al centro della scena | ecco come abbinarla con equilibrio tra estetica e proporzioni

La giacca con alamari è tornata in auge, grazie a un trend diffuso sui social e allo street style. Questo capo, noto anche con l’hashtag #MandarinJacket, si è rapidamente affermato nel guardaroba di molte persone, portando con sé riferimenti storici e caratteristiche riconoscibili. La sua presenza nel mondo della moda contemporanea si accompagna a una semplificazione estetica, che rende il capo più accessibile e versatile.

N on è solo un trend, ma un capo che porta con sé riferimenti precisi e una storia riconoscibile. La giacca con alamari, resa virale dall’hashtag #MandarinJacket, è entrata rapidamente nel guardaroba contemporaneo, spesso semplificata nella sua estetica. Per questo oggi è interessante chiedersi non solo come abbinare la giacca con alamari, ma anche come inserirla in un look che abbia coerenza e rispetto. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per indossarla con stile. Con gonna lunga e pump accollate Dal profilo Instagram di Marilyn NK la giacca con alamari in seta abbinata a una gonna lunga, con pump accollate in pendant. Come abbinare la giacca con alamari d'oriente. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Virale sui social e protagonista dello street style, la giacca con alamari torna al centro della scena: ecco come abbinarla con equilibrio tra estetica e proporzioni Viaggio in Oriente: come abbinare la giacca con alamari Tang, tanto virale quanto discussaDalle frequentatrici assidue di Instagram, alle appassionate cacciatrici di trend su TikTok o fino alle attente osservatrici dello Street Style... Colpo di scena sui social: torna la protagonista assolutaSocial: la nuova partnership tra Chiara Ferragni Guess segna una svolta decisiva per l’imprenditrice, che torna protagonista internazionale con una... Temi più discussi: Nutria alla griglia: il pranzo di Pasquetta virale sui social; Giulia Vecchio, la nuova imitazione dell'attrice pugliese diventa virale sui social. La sua Iva Zanicchi conquista tutti; Minimalismo digitale | L’anno del ritorno dell’analogico, raccontato sui social; Angine de Poitrine, un colpo al cuore dell’algoritmo. Carolyn Bessette Kennedy fa (ancora) tendenza: la sua borsa in tela, rettangolare e basica torna virale anche sui socialPer meno di 40 euro, questa borsa torna di moda grazie alle serie Love Story. E conquista anche i social Sebbene la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette rievochi il mito e lo ... corriere.it Pagina 1 | Disastro Italia, torna virale sui social una conferenza stampa di Pochesci: Siamo diventati tutti parioliniDopo il ko in Bosnia e la mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali, i tifosi ricordano lo sfogo dell'ex tecnico della Ternana nel 2017: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Lidl, la nuova trovata è già virale Quanto costa la sciarpa a forma di scontrino fiscale: https://fanpa.ge/gioH2 - facebook.com facebook