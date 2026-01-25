Colpo di scena sui social | torna la protagonista assoluta

La collaborazione tra Chiara Ferragni e Guess rappresenta un importante ritorno sulla scena internazionale. La campagna, firmata dai Morelli Brothers, propone un’immagine elegante e moderna, sottolineando il ruolo di Ferragni come protagonista nel mondo della moda e dei social. Questa partnership rafforza la sua presenza globale, confermando la sua capacità di rinnovarsi e di adattarsi ai trend contemporanei.

Social: la nuova partnership tra Chiara Ferragni Guess segna una svolta decisiva per l'imprenditrice, che torna protagonista internazionale con una campagna audace e raffinata firmata dai Morelli Brothers. Social: La celebre Chiara Ferragni torna a splendere nel mondo della moda internazionale. La nuova collaborazione con Guess sancisce un ritorno alle origini per l'imprenditrice, che ritrova il brand californiano dopo tredici anni. Chiara Ferragni Guess rappresenta un binomio vincente che segna la rinascita professionale dell'influencer più famosa d'Italia dopo un periodo complesso.

