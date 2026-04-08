Vigneti distrutti a causa del maltempo continua la raccolta della segnalazione dei danni | è il Chietino l' area più colpita FOTO

Dopo settimane di piogge intense e continue, la regione abruzzese sta affrontando pesanti conseguenze nel settore agricolo. In particolare, i vigneti sono stati gravemente danneggiati, con molte aree del Chietino che riportano i danni più estesi. La Cia Agricoltori italiani Abruzzo sta raccogliendo segnalazioni riguardanti i danni causati dal maltempo, che ha causato la distruzione di numerosi vigneti nella zona.

Dopo giorni di piogge intense e persistenti, cessate solo negli ultimi giorni, emerge un quadro estremamente critico per il comparto agricolo: la denuncia arriva dalla Cia Agricoltori italiani Abruzzo. “Con l’apertura del nostro modulo di segnalazione - spiega l'associazione - stanno arrivando. 🔗 Leggi su Chietitoday.it La segnalazione: "Già a terra uno dei pali della segnaletica del nuovo corridoio verde a causa del vento" [FOTO]«Un cartello di segnaletica stradale, posizionato circa un mese fa, risulta attualmente divelto e giacente a terra, a causa del vento, presso il... L’allarme della Cia Chieti-Pescara sul maltempo: "Agricoltura in ginocchio", via alla segnalazione dei danniL’associazione invita a riempire il modulo online per poter fare velocemente una stima dei danni che si stanno registrando a causa di pioggia, neve e... Si parla di: Maltempo, devastazione tra agricoltura e servizi: Confcooperative chiede stato di calamità; Maltempo in Molise, Confcooperative: Subito lo stato di calamità.