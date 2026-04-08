Viaggi in Italia quando a un turista può essere negato l'ingresso | dai discorsi d'odio ai problemi burocratici

In Italia, l’ingresso di un turista può essere rifiutato per diversi motivi, tra cui motivazioni legali, questioni di sicurezza pubblica e dichiarazioni considerate come discorsi d’odio. Recentemente si sono verificati casi legati a personalità pubbliche e alle norme italiane che regolano l’accesso nel paese. Le autorità valutano se le dichiarazioni o comportamenti di un individuo possano rappresentare un rischio per l’ordine pubblico o i valori europei prima di concedere o negare l’ingresso.

Dal caso di Kanye West alle norme italiane: abbiamo cercato di capire quando l'ingresso in Italia può essere negato tra requisiti legali, sicurezza pubblica e dichiarazioni d'odio considerate un rischio per l'ordine pubblico e i valori europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Andrea Vento World. . Pasqua e Pasquetta fra il Molise e l’Abruzzo. A cura di @andreavento_viaggi @borgotufi - facebook.com facebook

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