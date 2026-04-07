Con più di 35 chili di droga in casa | spacciatore arrestato a Grosio
Nella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo hanno arrestato un giovane italiano del 2004 in flagranza di reato, durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Sondrio in occasione delle festività pasquali. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 35 chili di droga trovati in casa dell’arrestato.
Nella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Sondrio in occasione delle festività pasquali, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo, italiano classe 2004. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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I custodi di mezzo milione di droga. Coppia di insospettabili commessi con 35 chili nascosti nel ripostiglioLei responsabile degli allestimenti di un supermercato. Lui addetto al reparto alcolici dello stesso esercizio commerciale. Due figli di 2 e 5 anni, nessun precedente e una vita all’apparenza ... ilgiorno.it