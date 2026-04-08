Nelle prossime ore sarà depositato al Tribunale del Riesame di Milano un nuovo ricorso riguardante i sequestri legati alla vendita dello stadio di San Siro. La decisione arriva dopo le recenti azioni giudiziarie che hanno interessato i beni e le procedure di vendita dell’impianto sportivo. Si attendono ulteriori sviluppi da parte delle autorità giudiziarie e degli avvocati coinvolti nella vicenda.

Milano – Sarà depositato nelle prossime ore il ricorso al Tribunale del Riesame di Milano per chiedere la revoca del provvedimento di perquisizione e sequestro firmato dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi che indagano per turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio sulla vendita a Milan e Inter dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il decreto, che ha avuto l’autorizzazione anche del gip Roberto Crepaldi ed è stato eseguito mercoledì scorso dalla Guardia di Finanza, verrà impugnato, tramite i suoi legali, da Fabrizio Grena, consulente per il club nerazzurro e tra i nove indagati. Il nome di Grena... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vendita di San Siro, un nuovo ricorso contro i sequestri

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L’ennesimo colpo di scena sulla vendita dello stadio San Siro trasforma una vicenda già complessa in una farsa. Quello che comitati, associazioni e pochi partiti (tra cui Possibile) denunciano da anni è ora sotto gli occhi di tutti: una mancanza di trasparenza s - facebook.com facebook

Indagine su vendita di San Siro, cessione “combinata” e delibere “anticipate”: il faro dei pm su 6 anni di iter di @gbarbacetto x.com