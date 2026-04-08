Vendere nel futuro | tecniche emozioni e Intelligenza artificiale | incontro pubblico

Un incontro pubblico si è tenuto a Brindisi sul tema “Vendere nel futuro: tecniche, emozioni e Intelligenza artificiale”. L’evento ha affrontato come le aziende possano integrare strategie di vendita tradizionali con l’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. Si è discusso anche di come l’empatia umana possa essere valorizzata in un mercato che cambia rapidamente, evidenziando le differenze tra chi si adatta e chi resta indietro.

BRINDISI – In un mercato in costante evoluzione, la capacità di coniugare l’empatia umana con le potenzialità dell’Intelligenza artificiale rappresenta oggi la vera linea di demarcazione tra le imprese che subiscono il cambiamento e quelle che lo guidano. Con questo obiettivo nasce l'evento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi: incontro pubblico all’ex Chiesa del Carmine«Ma effettivamente vi sarà un miglioramento della qualità della vita o si verificherà disoccupazione, discriminazione, controllo e sorveglianza per... Dal primo personal computer al futuro dell’Intelligenza Artificiale: l'incontro al “Buonarroti” di CasertaL’iniziativa, fortemente voluta dalla nuova dirigente scolastica Anna Dello Buono, è realizzata in collaborazione con il Centro Studi e Alta... Argomenti più discussi: Vittozzi già proiettata verso il futuro (con novità tecniche) dopo un bilancio da sogno. 'Fatico ancora a crederci'; Soccorso speleologico, il futuro passa da Varese; Aqua Restaurant, Porto Cesareo: quando il mare diventa memoria, tecnica e futuro. Vendere nel futuro: tecniche, emozioni e Intelligenza artificiale: incontro pubblicoBRINDISI – In un mercato in costante evoluzione, la capacità di coniugare l’empatia umana con le potenzialità dell’Intelligenza artificiale rappresenta oggi la vera linea di demarcazione tra le impres ... brindisireport.it Buonasera a tutti , sapete dove posso far valutare e in caso vendere il mio pc da gaming a Roma - facebook.com facebook Disporre di elettricità e non poterla “vendere” in rete quando il prezzo sale sembra un controsenso a chi si ritrova con più energia nel proprio sistema di accumulo domestico di quella ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/uML1gw x.com