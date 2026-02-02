Dal primo personal computer al futuro dell’Intelligenza Artificiale | l' incontro al Buonarroti di Caserta

A Caserta, l’Istituto “Buonarroti” ha ospitato un evento speciale dedicato all’evoluzione dell’informatica. Gli studenti e i docenti hanno rivissuto la storia del primo personal computer al mondo, la Programma 101, e si sono confrontati con le sfide e le prospettive dell’intelligenza artificiale. La giornata ha visto interventi di esperti e appassionati, che hanno spiegato come siamo arrivati dall’innovazione di allora alle tecnologie di oggi, sempre più integrate nella vita di tutti i giorni.

L'iniziativa, fortemente voluta dalla nuova dirigente scolastica Anna Dello Buono, è realizzata in collaborazione con il Centro Studi e Alta Formazione "Maestri del Lavoro d'Italia" Un pezzo di storia dell'innovazione italiana torna protagonista a Caserta. All'Istituto Tecnico Statale "Buonarroti" si accendono i riflettori sulla Programma 101, il primo personal computer al mondo, in occasione del convegno "Dalla Programma 101 all'Intelligenza Artificiale: un viaggio tra calcolo e pensiero", in programma martedì 4 febbraio 2026, a partire dalle ore 10, nell'Aula Magna dell'istituto. Al centro dell'evento c'è la Programma 101, conosciuta anche come "Perottina" dal nome del suo ideatore Pier Giorgio Perotto.

