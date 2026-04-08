A Varese torna la Tenda per la Palestina, un'iniziativa che si svolge ogni martedì e venerdì di aprile e maggio a partire dalle 17. L’attività coinvolge persone che si riuniscono per discutere, condividere e partecipare a eventi legati alla causa palestinese, promuovendo anche forme di obiezione e sensibilizzazione. L’iniziativa si svolge in uno spazio dedicato alla cultura e al dibattito pubblico.

A Varese riprende l’attività fisica della Tenda per la Palestina, con appuntamenti fissi ogni martedì e venerdì di aprile e maggio tra le 17.30 e le 20. L’iniziativa, che non ha mai interrotto il suo percorso dopo i risultati ottenuti nell’autunno precedente, prevede ora una presenza costante in città. Il punto di ritrovo iniziale sarà l’InformaGiovani, situato in via Como 21, dove dei volontari si alterneranno per fornire materiali e informazioni a chiunque voglia approfondire le battaglie contro il riarmo e il genocidio. Successivamente, l’attività si sposterà all’aperto con l’installazione della struttura vera e propria presso i Giardini Estensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, torna la Tenda per la Palestina: tra cultura e obiezione

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