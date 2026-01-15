La torcia olimpica arriva a Varese contestazioni e cartelli pro Palestina | Qui si gioca a Gaza si muore

Durante il passaggio della torcia olimpica a Varese, mercoledì 14 gennaio, si sono verificati momenti di contestazione con cartelli di supporto alla Palestina. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei cittadini, riflettendo il clima di tensione e le diverse opinioni sulla situazione a Gaza. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme, ma ha evidenziato come alcune tematiche internazionali possano emergere anche in contesti sportivi.

Contestazioni a Varese durante il passaggio della torcia Olimpica per le strade della città nella serata di mercoledì 14 gennaio. "C'è un doppio standard in queste olimpiadi. Alcuni atleti vengono esclusi, altri no e questa è una cosa che non riteniamo accettabile" ha detto un attivista presente in piazza, alzando un cartello a sostegno del popolo palestinese. "Qui si gioca, in Palestina si muore ", recita invece un altro cartello.

