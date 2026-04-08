Valentina Petrini presenta il suo ultimo romanzo | Il prezzo della libertà

Venerdì 10 aprile si terrà a San un evento dedicato alla presentazione dell'ultimo romanzo scritto da Valentina Petrini, intitolato Il prezzo della libertà. L'autrice introdurrà il suo libro e dialogherà con il pubblico, offrendo approfondimenti sul lavoro di scrittura e sui temi affrontati nel romanzo. L'evento si svolgerà in una location pubblica e sarà aperto a tutti gli interessati.

“Le storie delle due protagoniste sono vere, così come la ricostruzione del contesto sociale, economico, antropologico, sanitario in cui si sviluppano. Ma mentre una, Sibilla, ha potuto autodeterminarsi scegliendo le parole da affidarmi, l’altra, Anna, no. Per questo per quest’ultimo personaggio mi sono liberamente ispirata anche alle tante Anna che ho incontrato nei due anni di lavoro preparatorio, nei corridoi di ospedali, nelle ASL, negli studi medici, nei quartieri popolari in cui mi sono felicemente persa.” Paolo Sorrentino nel suo ultimo film La Grazia lo chiede a gran voce: “Di chi sono i nostri giorni?” Una frase lapidaria, pulita, persino semplice, che apre però le porte ad un dibattito arduo, che spazia dalla sfera sociale, a quella pubblica e più di tutte a quella intima e privata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Valentina Petrini presenta il suo ultimo romanzo: Il prezzo della libertà Donatella Rabiti presenta il suo ultimo romanzo "L'anima della casa azzurra", un inno alla libertà di pensieroSabato 28 febbraio, alle ore 17, alla libreria Feltrinelli di piazza Saffi si tiene la presentazione del libro “L’anima della casa azzurra” della... Foyer d'autore, Luisa Sestito presenta il suo ultimo romanzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Incontro a tema letterario al Teatro Giovanni da Udine. VALENTINA PETRINI presenta IL PREZZO DELLA LIBERTÀ. Solferino. Libreria Nuova Europa I Granai Temi più discussi: VALENTINA PETRINI Valentina Petrini presenta Il prezzo della libertà a San Giovanni Rotondo; 10 aprile – Valentina Petrini presenta il suo ultimo romanzo a San Giovanni Rotondo; Dritto e rovescio, Cruciani zittisce Valentina Petrini: Altra buffonata, non dire stupidaggini; Cruciani contro Valentina Petrini scontro acceso in tv sul caso del giorno. VALENTINA PETRINI Valentina Petrini presenta Il prezzo della libertà a San Giovanni RotondoIl libro affronta temi complessi e delicati legati al fine vita, come la morte medicalmente assistita, il testamento biologico e le cure ... statoquotidiano.it Valentina PetriniVissuta a Taranto sino all’età di 19 anni mi trasferisco a Roma per proseguire gli studi. Muovo i primi passi in radio, poi nell’agenzia di stampa Adnkronos. Collaboro con L’Unità e il Gruppo Espresso ... ilfattoquotidiano.it È sempre Cartabianca. . "L'Italia ha una posizione isolata in Europa perchè il Governo ha cercato di cavalcare la posizione di amica politica di Trump" Valentina Petrini a #ÈsempreCartabianca - facebook.com facebook "Non dire stupidaggini colossali!" Giuseppe Cruciani a Valentina Petrini #drittoerovescio x.com