Vaccinazione anti-meningite per chi va nelle aree a rischio | come dove e perché

Chi si sposta in zone dove si sono verificati focolai di meningite dovrebbe valutare la possibilità di vaccinarsi contro il meningococco. La vaccinazione è raccomandata soprattutto negli adolescenti, considerati più esposti al rischio, e prevede un ciclo completo di due dosi. Questa misura è considerata importante per ridurre la possibilità di contrarre il virus durante i viaggi in aree a rischio.

(Adnkronos) – Vaccinanarsi contro il meningococco se si va in aree, dove si sono registrati focolai di meningite, come in Inghilterra, nel Kent, "è più che auspicabile negli adolescenti che sono più vulnerabili e che devono essere coperti con un ciclo vaccinale completo, composto da 2 dosi". Ma è una buona idea anche per gli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meningite, le linee guida degli esperti: vaccinazione uniforme e approccio integrato Il recente focolaio di meningite acuta di tipo B nel Sud del Regno Unito ha riacceso l’allarme su questa malattia.

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