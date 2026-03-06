La paura negli hotel | Dopo i missili i telefoni sono muti Prenotazioni ferme

Negli hotel della regione, le linee telefoniche sono silenziose e le email non ricevono risposte da quando sono iniziate le esplosioni in Medio Oriente. Le richieste di preventivi e prenotazioni si sono bloccate, lasciando le strutture senza nuove prenotazioni. La paura si fa sentire, e le attività turistiche si sono fermate.

Il telefono non suona più, e la posta elettronica langue. Negli hotel le richieste di preventivi e prenotazioni si è fermata dopo le prime esplosioni in Medio Oriente. Poi ci sono i costi energetici che sono aumentati a dismisura in pochissimi giorni. Spese che le strutture ricettive dovranno sostenere a partire dalla Pasqua quando si attendono i clienti, ma sarà ancora necessario riscaldare le strutture alberghiere con il gas metano o l'elettricità. "Purtroppo la preoccupazione è visibile - premette Antonio Carasso di Promozione alberghiera -. Con l'inizio del conflitto si sono fermate le richieste in hotel, e mi riferisco anche a quelle di stranieri che stavano prenotando per la prossima stagione".