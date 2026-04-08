Vacanze in crociera | dalla Giamaica ad Haiti quali sono i porti più pericolosi al mondo

Durante le vacanze in crociera, i passeggeri spesso visitano porti in diverse regioni del mondo. Tuttavia, alcune località sono considerate più rischiose di altre a causa di problemi di sicurezza o di condizioni locali. Recenti analisi indicano quali sono i porti più pericolosi, tra cui alcuni in aree di maggiore instabilità o con elevati tassi di criminalità. Questi luoghi attirano l’attenzione di chi pianifica viaggi in mare.

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