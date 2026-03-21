Il primo ministro ungherese ha affermato che, dalla vittoria del presidente Trump, il mondo occidentale è diventato un posto migliore. Durante una conferenza dei conservatori a Budapest, Orban ha dichiarato che l’Ungheria rappresenta l’avamposto in Europa. Le sue parole si sono concentrate sul ruolo degli Stati Uniti e sull’importanza della posizione del paese nel contesto internazionale.

“Dalla vittoria del presidente Trump, il mondo occidentale è diventato un posto migliore”. Il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban fa un elogio al Capo della Casa Bianca in una conferenza dei conservatori che si è svolta a Budapest. “La propaganda di genere e il ”woke’ sono in declino. Ancora una volta, possiamo abbracciare con orgoglio il cristianesimo come fondamento e forza trainante della nostra civiltà”, ha continuato Orban aggiungendo: “Quello che sta accadendo ora è il più grande riassetto politico dell’ultimo secolo della civiltà occidentale. L’epicentro di questo riassetto, il suo centro di gravità, sono gli Stati Uniti, e il suo avamposto in Europa è l’Ungheria”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Orban: "Con Trump mondo occidentale posto migliore e Ungheria l'avamposto in Europa"

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