Una telefonata fa scattare l' allarme bomba all' Asp in via La Loggia evacuato un padiglione
Un allarme bomba è stato attivato nel complesso dell'Asp situato tra via Pindemonte e via La Loggia a seguito di una telefonata anonima arrivata poco prima di mezzogiorno. La chiamata ha segnalato l'esplosione di un ordigno nel padiglione 23, che ospita il dipartimento. Immediatamente, le autorità hanno evacuato il padiglione e hanno avviato le procedure di controllo, che si sono concluse senza riscontrare minacce o esplosivi.
Allarme bomba nel complesso dell'Asp, che si trova tra via Pindemonte e via La Loggia. A far scattare l'allerta sarebbe stata una telefonata anonima che avrebbe annunciato l'esplosione di un ordigno a mezzogiorno, fortunatamente non verificatasi, nel padiglione 23, che ospita il dipartimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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