L’incrocio di Agello, sulla strada regionale Pievaiola, diventerà una rotatoria, migliorando la sicurezza stradale per automobilisti e pendolari. Questa modifica mira a ridurre i rischi di incidenti e a garantire un flusso più fluido del traffico quotidiano. La realizzazione della rotatoria rappresenta un intervento importante per migliorare le condizioni di percorrenza e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Buone notizie sul fronte sicurezza stradale per le migliaia di automobilisti e pendolari che ogni giorno percorrono la strada regionale Pievaiola. La commissione urbanistica del Comune di Perugia ha dato il via libera ieri al progetto che riguarda il tratto tra Capanne e Fontignano e servirà a risolvere alcuni dei problemi di traffico più critici della zona. Il cambiamento più importante sarà l’eliminazione dell’attuale incrocio di Agello, che verrà sostituito da una nuova rotatoria. Questa opera, situata nel comune di Magione, renderà più semplice e sicuro l’accesso alla zona artigianale e al paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pievaiola, più sicurezza. L’incrocio di Agello diventerà una rotatoria

