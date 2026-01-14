Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026 | Nunzio divide Rossella!

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio 2026. La settimana si apre con Nunzio al centro dell'attenzione, grazie al suo crescente successo sui social, che provoca tensioni con Rossella. Intanto, i rapporti tra Ornella e Raffaele si fanno più distanti. Seguite con attenzione gli sviluppi delle vicende dei personaggi, in un contesto di cambiamenti e nuove sfide quotidiane.

Anticipazioni Un Posto al Sole 19-23 gennaio 2026: Nunzio travolto dal successo, Rossella gelosa, Ornella e Raffaele sempre più lontani Lunedì 19 Gennaio 2026: Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole la settimana si apre con Nunzio sempre più lanciato verso un successo social travolgente che cambia gli equilibri al Caffè Vulcano. I suoi video diventano virali e attirano attenzioni continue, mentre lui assapora finalmente il riconoscimento che ha sempre cercato con determinazione. Rossella osserva tutto con crescente inquietudine, sentendosi progressivamente esclusa e incapace di riconoscere l'uomo che ama davvero.

