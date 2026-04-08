Un film che parla di amicizia e inclusione, libertà e ricerca di sé, dove la dimensione del viaggio e la musica hanno un ruolo fondamentale. E’ l’atteso "Lo chiamava rock & roll" di Saverio Smeriglio, che debutterà domani (ore 20) al Movieland Goldoni di Ancona, alla presenza del cast (e alle 21 al Multiplex Giometti). Già premiata in vari festival internazionali, la pellicola, per la prima volta in Italia, è presentata in un’unica versione sottotitolata, a sottolinearne la totale accessibilità. Non a caso ha il patrocinio di importanti realtà impegnate nella tutela dei diritti dei disabili. Prodotto da Imago Animae, con Amaranta e Frame 24, e distribuito da Medusa, "Lo chiamava rock & roll" è stato girato per la maggior parte tra Ancona e Cupra Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un film il più inclusivo possibile". Smeriglio con "Lo chiamava rock & roll"

“Lo chiamava Rock & Roll”, un film di Saverio Smeriglio dal 16 aprile al cinemaROMA – Imago Animae presenta “Lo chiamava Rock & Roll”, un film di Saverio Smeriglio dal 16 aprile al cinema con ANDREA MONTOVOLI, FEDERICO RICHARD...

“Lo chiamava rock & roll” di Saverio Smeriglio: la proiezione con il cast in sala al Cinema GoldoniANCONA - Giovedì 9 aprile alle ore 20 al Cinema Goldoni di Ancona imperdibile l’attesissima proiezione con il cast in sala del film “Lo chiamava rock...

Temi più discussi: Un film il più inclusivo possibile. Smeriglio con Lo chiamava rock & roll; Lo chiamava rock & roll di Saverio Smeriglio: la proiezione con il cast in sala al Cinema Goldoni; Il road movie marchigiano. Presentato ieri ad Ancona il nuovo film di Saverio Smeriglio: Lo chiamava rock & roll; Lo chiamava rock & roll al cinema dal 16 aprile: ANMIL tra i patrocinatori.

Un film il più inclusivo possibile. Smeriglio con Lo chiamava rock & rollDomani il debutto alle ore 20 al Movieland Goldoni di Ancona, alla presenza del cast, e alle 21 al Multiplex Giometti. ilrestodelcarlino.it

Tra inclusione e amicizia, in anteprima il film 'Lo chiamava rock & roll'Marchigiano il regista Saverio Smeriglio, e marchigiano il territorio in cui è stato girato tra Cupra Marittima (Ascoli Piceno) e Ancona. Le due città ospiteranno l'anteprima di Lo chiamava rock &rol ... ansa.it