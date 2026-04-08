Ultimissime Juve LIVE | la designazione per Atalanta Juve rinnovo ufficiale di Tiozzo

Nelle ultime ore si sono svolte le designazioni ufficiali per la partita tra Atalanta e Juventus. È stato anche confermato il rinnovo contrattuale di un dirigente del settore sportivo. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulle notizie più recenti relative alla squadra, offrendo un quadro completo delle novità in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 aprile 2026. Juve Primavera, ufficiale il rinnovo del contratto di Marco Tiozzo. Il comunicato del club. Ore 13.52 – Juve Primavera, ufficiale il rinnovo del contratto di Marco Tiozzo. Il comunicato del club Arbitro Atalanta Juve, designato il direttore di gara del match. Ecco la scelta ufficiale. Ore 13.30 – Arbitro Atalanta Juve, designato il direttore di gara del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: la designazione per Atalanta Juve, rinnovo ufficiale di Tiozzo Ultimissime Juve LIVE: la designazione per Juve Genoa, il punto sui bianconeri di rientro dalle nazionalidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: la designazione per Juve Genoa, Yildiz felice per la qualificazione al Mondialedi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. LIVE ATALANTA - JUVENTUS PREPARTITA SERIE A FORMAZIONE UFFICIALE E INTERVISTE AI PROTAGONISTI Temi più discussi: Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juve-Hojbjerg, Milan sul ? bosniaco, Bisseck rinnova! Le news di oggi ?; Juve, senti Koop: Esterno con l'Olanda? Il ruolo mi si addice. Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la ChampionsI bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionale e sfidano il Grifone: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Juventus-Genoa LIVE, 2-0 risultato della partita di Serie A: gol di Bremer, poi McKennie al raddoppio. Gli HighlightsLa Juve dovrà fare molta attenzione alle palle inattive, situazione di gioco dove il Genoa ha in Leo Ostigard un punto di forza. Il centrale norvegese, ex Napoli, ha segnato 5 gol in questa edizione d ... fanpage.it Ultimissime Juve live Le principali novità - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali notizie di giornata x.com