Tubi, piattaforma di streaming di proprietà di Fox, ha annunciato l’integrazione della propria app all’interno di ChatGPT. Da martedì, gli utenti possono ricevere suggerimenti su circa 300.000 film e serie direttamente attraverso l’assistente virtuale. La novità permette di consultare i contenuti disponibili sulla piattaforma utilizzando l’intelligenza artificiale, senza dover accedere all’app di Tubi separatamente.

Tubi, il servizio di streaming di proprietà di Fox, ha annunciato martedì l’integrazione della propria applicazione nativa all’interno di ChatGPT. L’obiettivo è semplificare l’accesso a un catalogo che conta oltre 300.000 titoli tra film e serie televisive. Per utilizzare questa novità, gli utenti devono scaricare l’app di Tubi dallo store di ChatGPT e attivare la funzione digitando @Tubi. Il sistema permette di richiedere contenuti tramite linguaggio naturale, come suggerimenti per una serata tra ragazze con un thriller o la ricerca di qualcosa di divertente, ricevendo proposte mirate collegate direttamente ai titoli della piattaforma. Una strategia di posizionamento basata sui flussi di utenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tubi sbarca su ChatGPT: l’AI ora consiglia 300mila film e serie

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Su Tubi è ora disponibile Ortone e il mondo dei ChiTubi rende la serata cinema in famiglia ancora più piacevole grazie all’arrivo di uno dei film d’animazione più apprezzati degli anni 2000.