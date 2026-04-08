La Federconsumatori Abruzzo ha chiesto di istituire collegamenti rapidi tra Pescara e Bologna, in risposta al blocco dei treni sulla linea ferroviaria tra Montenero di Bisaccia e Termoli. La richiesta nasce dalla necessità di superare le difficoltà di trasporto causate da smottamenti e frane che hanno interrotto il servizio ferroviario sulla tratta. La questione riguarda principalmente la mobilità nella regione dell’Abruzzo e le alternative per i pendolari.

La Federconsumatori Abruzzo chiede l’attivazione di collegamenti rapidi tra Pescara e Bologna per superare l’attuale blocco dei treni causato da smottamenti e frane tra Montenero di Bisaccia e Termoli. Il sistema di trasporto verso il nord è attualmente paralizzato, con una drastica riduzione della mobilità parte dall’Abruzzo. Solo uno su sei treni a lunga percorrenza sta circolando, a testimonianza di come l’80 per cento dei servizi sia stato soppresso. Questa vulnerabilità deriva dal fatto che l’80 per cento delle corse dirette verso le regioni settentrionali attraversa la Puglia. Quando si verificano interruzioni in quel tratto, l’intera direttrice adriatica ne risente pesantemente, isolando i passeggeri abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni in tilt: serve il fast-track Pescara-Bologna per salvare l’Abruzzo

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AGGIORNAMENTO Ore 15:57 07/04/2026 A14 BOLOGNA-TARANTO Pescara CODA di 11 km per tratto chiuso tra Poggio Imperiale e Termoli dal km 490 Uscita consigliata provenendo da Bari: Poggio Imperiale x.com