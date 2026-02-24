Pd Abruzzo | 28 febbraio la sfida per salvare Pescara

Il Pd Abruzzo ha scelto il 28 febbraio per avviare una campagna di mobilitazione, con l’obiettivo di sostenere la candidatura di Carlo Costantini a sindaco di Pescara. La decisione deriva dalla necessità di affrontare le sfide della città e di coinvolgere i cittadini in un momento cruciale. La convocazione di assemblee e incontri pubblici mira a rafforzare il sostegno locale. La campagna si concentra sulla partecipazione attiva della comunità.

Pescara al bivio: il Pd lancia la sfida democratica per il futuro della città. Il Partito Democratico dell’Abruzzo ha lanciato un appello alla mobilitazione generale per sostenere la candidatura a sindaco di Carlo Costantini, in vista delle elezioni dell’8 e 9 marzo. L’iniziativa, intitolata Tutte e tutti a Pescara, è prevista per sabato 28 febbraio alle 15:30 in piazza 4 Novembre. L’obiettivo è coinvolgere la comunità democratica abruzzese e ribadire l’importanza del voto dopo l’annullamento delle elezioni in diverse sezioni elettorali, a causa di gravi irregolarità. La mobilitazione rappresenta un momento cruciale per Pescara, che si trova a fronteggiare una situazione complessa dopo l’annullamento delle elezioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Elezioni, il Pd Abruzzo lancia "Tutte e tutti a Pescara" a sostegno di Carlo CostantiniIl Partito Democratico in Abruzzo ha organizzato una grande manifestazione a Pescara il 28 febbraio per sostenere Carlo Costantini, in vista delle elezioni dell’8 e 9 marzo.

Sciopero nazionale dei treni il 28 febbraio: possibili cancellazioni e variazioni anche in AbruzzoLo sciopero nazionale dei treni, annunciato per il 28 febbraio, causa disagi ai viaggiatori in tutta Italia.

Abruzzo. Armando Mancini nuovo dg dell’Asl Pescara. Ma Forza Italia accusa: Sanità lottizzata dal PdNessuna obiezione sulle qualità dell'uomo e del medico, ma per il Capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri è innegabile che quella di Mancini sia una nomina dichiaratamente politica. Il ... quotidianosanita.it

